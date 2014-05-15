İzmir Vali Yardımcısı: Soma'da aklını kullanan hayatta kaldı

İzmir Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu, “Soma’da hayatta kalan aklının kullanandır. Düşünebilen, aklını kullanan hayatını kurtarmıştır” dedi.

Egedesonsöz.com muhabiri Sinan Doğan'ın haberine göre, Vali Yardımcısı Harputlu, Ege Üniversitesi’nin düzenlediği ‘Temel Bilimler Sempozyumu’na katıldı. Özdilek Wyndham Oteli’nde düzenlenen ve üniversitenin rektörü Prof.Dr. Candeğer Yılmaz, AKP İzmir Milletvekili Prof.Dr. Mehmet Tekelioğlu, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu’nun katıldığı sempozyumda Harputlu şu ifadeleri kullandı:

“Hepinizin dikkatini çekmiştir. Bazı kurtulan kişiler kurallara uymayarak, tabiri yerindeyse, hayatlarını kurtarmışlardır. Çünkü akıllarını kullanmışlardır. Hayatta kalan aklını kullananlardır. Orada yönlendirenler, hazırlanan planlara göre tahliye yollarını gösterenler, şunu gösterenler, bunu gösterenler, her şeyi hazır şablona uygun yapanlar insanları gaz sızıntısına yönlendirmiştir. Düşünebilen, aklını kullanan geri dönmüş, hayatını kurtarmıştır.”