İzmir, üniversite şenliğine hazırlanıyor

İzmir'deki 6 üniversitenin bir araya gelerek oluşturduğu "İzmir Üniversiteler Platformu" tarafından, Mayıs ayında 'İzmir Üniversiteleri Şenliği" düzenlenecek.



Platformu oluşturan üniversitelerin rektörleri, Bornova Murat Köşkü'nde şenliğe ilişkin düzenlenen basın toplantısında bir araya geldi.



Ege Üniversitesi Rektörü ve İzmir Üniversiteler Platformu Dönem Başkanı Prof. Dr. Candeğer Yılmaz, geçen yıl Aralık ayında kurulan platformun, kentteki üniversitelerin akademik, sosyal, kültürel, sportif alanlarda dayanışmasını sağlamak ve İzmir'i bir "üniversite kenti" olarak konumlandırmak için projeler üretmek amacıyla yola çıktığını söyledi.



"İzmir Üniversiteleri Şenliği"nin platformun ilk önemli projesi olduğunu belirten Prof. Dr. Yılmaz, şöyle konuştu:



"Söz konusu üniversitelerin öğrencilerinin ortak bilimsel çalışmalar yapmasını, bu üniversiteler arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programlarının uygulanmasını amaçlıyoruz. Önümüzdeki aylar ve yıllarda, üniversiteleri ya da öğrencileri ilgilendiren konularda yerel ve merkezi yönetimler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde kente katkı sağlanmasını hedefleyen projeleri de gündeme getireceğiz. "



İzmir'i bir "üniversite kenti" yapmak amacıyla yola çıktıklarını ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, "Tabii ki hedeflerimize kentin olanaklarını birleştirerek ulaşmayı düşünüyoruz. Sanırım bu platform Türkiye'de bir ilk. Diğer kentlerdeki üniversitelerin de böyle organize olmuş, hedeflerini belirlemiş bir örneği hayata geçirmelerini isteriz" dedi.



-ÜNİVERSİTELER ŞENLİĞİ-



İzmir Üniversiteler Platformu Genel Koordinatörü Yrd. Doç. Cengiz Üzün de 14 Mayısta başlayacak şenliğin bu yılki temasının "Biz Dünyayı çocuklarımızdan ödünç aldık" olarak belirlendiğini, şenliğin kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere sahne olacağını kaydetti.



Şenliğin yerel yönetimlerin desteği ile planlandığını bildiren Yrd. Doç. Üzün, şunları kaydetti:



"Tüm üniversitelerin öğrencileri, akademik personel ve halkın da katılımı ile Konak Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na kadar uzanan alanda kortej yürüyüşü düzenlenecek. İzmir Kayıkları ve yelkenler de korteje denizden eşlik edecek. İzmir'in iki ucu olan Bostanlı ve İnciraltı'ndan başlayıp Konak'ta sona erecek bir bisiklet turu gerçekleştirilecek. Şenlik kapsamında ayrıca sergiler, söyleşiler, dans gösterileri ve kentin çeşitli noktalarında sunulacak akustik müzik dinletilerinin yanı sıra bir de fotoğraf yarışması düzenlenecek. Şenlik, Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirilecek sürpriz bir konser ile sona erecek."



Toplantıya, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Mehmet Füzün, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer İlken, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Sezgin, İzmir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oğuz Atalay ve Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Barkan katıldı.

