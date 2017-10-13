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İzmir ulaşımına 29 Ekim tarifesi: 1 kuruş

İZMİR, (DHA) - İZMİR Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü gerçekleştirilecek etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar için toplu ulaşım tarifesini '1 kuruş' olarak belirledi

13 Ekim 2017 22:29

İZMİR, (DHA) - İZMİR Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü gerçekleştirilecek etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar için toplu ulaşım tarifesini \'1 kuruş\' olarak belirledi.
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 29 Ekim Pazar günü Türkiye Cumhuriyeti\'nin 94. yılı kutlama etkinliklerine katılımı kolaylaştırmak amacıyla toplu ulaşım tarifesini \'1 kuruş\' yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 2 Ekim tarihinde sosyal medya hesaplarından bir çağrı yaparak Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için toplu ulaşımın \'ücretsiz\' olması talebini İçişleri Bakanlığı\'na ilettiklerini duyurmuştu. Başkan Kocaoğlu\'nun bu önerisi üzerine harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, henüz Bakanlar Kurulu kararı gelmediği için \'1 kuruşluk\' tarifeyi onayladı. Oybirliğiyle alınan kararda, \"Bayram öncesi Bakanlar Kurulu kararı alınması halinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi\'ne ait toplu taşım araçlarında ücretsiz tarife uygulanması; Bakanlar Kurulu Kararı alınmaması halinde ise İzmir Büyükşehir Belediyesi\'ne ait toplu taşıma araçlarında Cumhuriyet Bayramı günü geçerli olacak şekilde 1 kuruşluk tarife uygulanması\" ifadesine yer verildi.

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