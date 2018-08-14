İzmir Trafikteki tartışma kanlı bitti: 1 ölü 2 yaralı

Mehmet GÜNEY / İZMİR,(DHA) İZMİR\'in Bornova ilçesinde, trafikte bilinmeyen bir nedenle tartıştıktan sonra yol kenarında duran iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada engelli olduğu öğrenilen 27 yaşındaki Anıl Gül hayatını kaybetti. Gül\'ün iki arkadaşı da yaralandı.

Olay, bugün saat 02.00 sıralarında Ankara Caddesi Osman Kibar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir\'den Manisa yönüne giden 35 AG 3211 plakalı otomobilde bulunan Anıl Gül, Murat Dana ve Mehmet Dirlik; plakası henüz belirlenemeyen bir otomobildeki 3 kişiyle bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Bunun üzerine otomobillerini yol kenarına çeken iki gurup arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kimliği belirsiz şüpheliler; Anıl Gül, Murat Dana ve Mehmet Dirlik\'i bıçakla yaraladıktan sonra otomobille hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaralılar kendi imkanlarıyla Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi\'ne geldi. Burada tedaviye alınan yaralılardan Gül yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer yaralılar Dana ve Dirlik\'in ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Öte yandan, yüzde 45 engelli olduğu öğrenilen Gül\'ün cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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