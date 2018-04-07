Hürriyet yazarı Deniz Sipahi, Türkiye'nin batısında bulunan İzmir'in trafikte İstanbul'u yakında aratmayacağını iddia etti. Sipahi, "İzmir’in İstanbul gibi olmasını istemiyorsak; bugünden bir şeyler yapmamız gerekiyor" dedi.

Sipahi'nin "Trafiği İstanbul’la kıyaslamıyorum bile" başlığıyla (7 Nisan 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Çarşamba günü İstanbul’daydım.

Hürriyet’in Bağcılar’daki binasından Taksim’e iki saatte ancak gidebildik.

Ancak beni götüren arkadaşımız, navigasyona bakmadan yola çıkmıştı.

Bir yol çalışması olduğu için bizim gittiğimiz güzergahta bir haftadır trafik zaten felçmiş.

Bizimle aynı dakikalarda çıkıp başka yolları deneyenler bizden 45 dakika erken gittiklerine göre yanlışı yapan bizmişiz.

İstanbul gerçekten de zor bir yer...

Nüfusu 15 milyon diyen de var, 20 diyen de, 25’e kadar çıkan da...

Avrupa’nın birçok ülkesinden daha kalabalık bir şehir...

Dolayısıyla ne yapsanız yetmiyor.

Herkes gibi sizler de İstanbulluların yakınmalarını duyuyorsunuz.

Trafik insanı canından bezdiriyor.

***

Yine de ben birkaç yıl öncesine kadar trafiğini daha iyi buluyorum.

Çünkü üçüncü köprü bitti, Marmaray önemli bir yük alıyor, tünel inşaatları bitti, bağlantı yolları yapıldı, yapılıyor.

Tabii benim gözlemim birkaç günlük olabiliyor.

Yaşayanlar elbette sıkıntıları daha iyi görüyor.

Ama şunu söylemeliyim.

İzmir trafiği de İstanbul’u yakında aratmayacak.

***

Çarşamba günü İstanbul uçağım 9.50’deydi.

İşlemlerimi önceden yapmıştım, online biletim cebimde olduğu için rahattım.

Buna rağmen 8‘e çeyrek kala Sasalı’daki evimden çıktım.

9’u 12 geçe ancak içeri girebildim.

Normalde yarım saat, en fazla 45 dakika süren yolu 1 saatte gidemedim.

***

O yüzden ikinci çevre yolu şart diyorum.

Bu da yetmez...

Körfez geçişi de şart diyorum.

Kentin bütün yükü çevre yoluna biniyor.

Altınyol zaten bir süre öncesine kadar alternatifsizdi.

İzmir’in İstanbul gibi olmasını istemiyorsak; bugünden bir şeyler yapmamız gerekiyor.

Benden söylemesi...