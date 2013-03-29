İzmir Tepecik Hastanesi’nde 6 hasta aynı odada tedavi mi görüyor?

CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu’na İzmir tepecik Hastanesi’nde 6 hastanın aynı odada tedavi gördüğü iddiaları ile ilgili olarak soru önergesi verdi.

Çam’ın bin yataklı hastanede, tuvalet ve banyosu olan bir ya da iki kişilik ‘nitelikli’ oda sayısının altı olduğunu belirterek, ‘koğuş’ biçimindeki diğer odaların enfeksiyon ve benzeri hastalıklara davetiye çıkardığını söyledi. Musa Çam’ın, Müezzinoğlu’na yönelttiği sorular şöyle:

“Türkiye genelinde hizmet vermekte olan hastanelerde tuvalet ve banyosu olan, tek veya iki kişilik ‘nitelikli hasta odası’ sayısı kaçtır? Bu odaların toplam oda sayısına oranı nedir?“

“Türkiye genelinde hizmet vermekte olan hastanelerde tuvalet ve banyosu olan, tek veya iki kişilik ‘nitelikli hasta odası’ sayısı kaçtır? Bu odaların toplam oda sayısına oranı nedir?“

“İzmir’deki hastanelere yönelik bir araştırmada, il merkezindeki kurumların ‘nitelikli hasta odası’ bakımından yetersiz olduğu belirtilmektedir. Bu çerçevede İzmir’deki her bir hastanenin tuvalet ve banyosu olan, tek veya iki kişilik nitelikli hasta odası sayısı ve toplam oda sayısına oranı nedir?”

“Türkiye genelinde ve İzmir'de, nitelikli hasta odaları dışında hastaların aynı odada tedavi görmeleri nedeniyle enfeksiyon riskinin arttığı belirtilmektedir. Bu koşullarda hizmet vermek doğru mudur? Böylesi bir hizmetin niteliği sizce de düşük değil midir?“

“Hastanelerde koşulların iyileştirilmesi için herhangi bir çalışma yapılmış mıdır ya da yapılması düşünülmekte midir?“

“İzmir’de yeni hastane kampüsleri yapılacağı belirtilmektedir. Bu kapsamda süreç nasıl işleyecektir? Projeler hazırlanmış mıdır? Hazırlanmış ise öngörülen hizmete başlama tarihleri nedir?”

Kaçı ‘nitelikli yatak’

Musa Çam’ın rakamlarına göre, İzmir’de hastanelerin durumu şöyle:

Yatak sayısı /Nitelikli yatak sayısı

Tepecik Hastanesi 1000 6

Bozyaka Hastanesi 656 40

Göğüs Hastalıkları Hastanesi 440 220

DEÜ Hastanesi 1078 171

Yeşilyurt Devlet 1150 220

