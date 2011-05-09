-İZMİR TEMSİLCİSİ, LİGE VEDA ETTİ İZMİR (A.A) - 08.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'a evinde 2-1 mağlup olan Bucaspor, bitime 2 hafta kala Süper Lig'e veda etti. Şampiyonluk adaylarından Trabzonspor ise averajla Fenerbahçe'yi takibini sürdürdü. 51. dakikada sol çapraz pozisyonda Jaja'nın güzel ve sert vuruşunda kaleci Ömer topu kornere çelmeyi başardı. 57. dakikada Umut'un sol kanattan çizgi üzerinden gönderdiği ortada ceza alanı önünde topla buluşan Burak'ın sert vuruşunda, Ömer güzel bir kurtarışla pozisyonu uzaklaştırdı. 79. dakikada Musa'nın sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte bulunan müsait pozisyondaki Abdulkadir'in yere çarptırarak yaptığı kafa vuruşunda top auta çıktı. 87. dakikada Jebrin, güzel hareketlerle taşıdığı topu Abdulkadir'e aktardı. Bu oyuncunun attığı güzel şut ağlarla buluştu: 1-1 Bir dakika sonra Trabzonspor tekrar öne geçti. Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Umut'un ceza alanına girmeden attığı sert şut kalecinin yanından ağlara gitti: 2-1 Müsabaka Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Stat: Atatürk Hakemler: Yunus Yıldırım xx, Muhittin Gürses xx, Volkan Narinç xx Bucaspor: Ömer xxx, Musa xx, Erman xx, Onur xx, Kamil Ahmet xx, Mendy xx (Dk. 86 Cenk x), Leko xx (Dk. 73 Mehmet x), Ragıp xx, Jebrin xx, Abdulkadir xx, Ali Kuçik xx (Dk. 63 Zafer x) Trabzonspor: Tolga xx, Serkan xx, Giray xx, Glowacki xx, Egemen xx, Colman xx, Selçuk xx, Jaja xx (Dk. 75 Alanzinho x), Burak xxx (Dk. 90+3 Engin ?), Umut xxx, Pawel Brozek xx (Dk. 63 Barış x) Goller: Dk. 87 Abdulkadir (Bucaspor), Dk. 21 Burak, Dk. 88 Umut (Trabzonspor) Sarı Kartlar: Dk. 71 Leko (Bucaspor), Dk. 4 Giray, Dk. 75 Burak, Dk. 80 Serkan (Trabzonspor)