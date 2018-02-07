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İzmir Tabip Odası'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına tepki

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türk Tabipler Birliği’nin (TTB) adından 'Türk' ibaresinin kaldırılmasına yönelik yaptığı açıklama, İzmir Tabip Odası’nın tepkisini çekti

07 Şubat 2018 18:16

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türk Tabipler Birliği’nin (TTB) adından \'Türk\' ibaresinin kaldırılmasına yönelik yaptığı açıklama, İzmir Tabip Odası’nın tepkisini çekti. Odanın Genel Sekreteri, Doktor Ceyhun Balcı, bu söylemin son derece tehlikeli olduğunu ve geri adım atılması gerektiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, \"Türk Tabipler Birliği’nin adından Türk ifadesinin kaldırılması gerektiği\" açıklamasına İzmir’den tepki geldi. İzmir Tabip Odası, düzenlediği basın toplantısı ile Erdoğan’ın açıklamalarını eleştirdi. Alsancak semtinde bulunan Tabip Odası’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Genel Sekreter Doktor Ceyhun Balcı, yapılan açıklamayı üzüntü ve kaygı verici bulduklarını belirtti.  Türk adının hekimlerin meslek odalarından silinmemesi gerektiğini ifade eden Ceyhun Balcı, \"Türk\' adı hekimlerin meslek odasının adından silinmemeli. Türk hekimlerinin tıbbiyelik geleneğinden kaynaklanan yurtseverliği, tarihsel gerçeklerle de doğrulanacağı gibi tartışılmayacak denli sağlam temellere dayanmakta. Birinci Dünya Savaşı’nda, Çanakkale’de, Kafkas cephesinde ve onları izleyerek Kurtuluş Savaşı’nda kanlarıyla, canlarıyla bedenlerini siper etmiş hekimlerin ocağına Atatürk’ün tanımını yaptığı Türk nitelemesini çok görerek onları incitmek anlaşılır ve kabul edilebilir değil\" dedi.
\'TTB BÖLÜNMEK İSTENİYOR\'
Yapılan açıklamanın ardından birilerinin Erdoğan’ın sözlerinden görev çıkarmaması gerektiğini söyleyen Ceyhun Balcı, TTB’den \'Türk\' adının kaldırılması halinde, hata yapılacağını savundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) üyelerine seslenen Balcı, yapılacak değişikliğe izin verilmemesini istedi. Gazetecilerin, \'Türk\' adının kaldırılması ihtimali karşısında sergileyecekleri tutumun sorulduğu Balcı, şunları söyledi:
\"Bunun kaldırılması o kadar da çok kolay bir şey değil. İki dudak arasında çıkan sözler kadar kolay değil. Bunun dile getirilmesi bile bir hata. Bunu dile getirenleri uyarmak istiyoruz. Ama \'Türk\' adının kaldırılacağına ihtimal vermiyoruz. Fakat yapılan açıklama bile tehlikeli.\"
Balcı ayrıca, Türk adının kaldırılması halinde yapılabilecek hamleleri sırası ile yapacaklarını açıkladı. İzmir Tabip Odası üyesi Doktor Lütfi Çamlı ise hekimlerin ortak çatı yapısı olduğunu belirttiği TTB’nin bölünmeye çalışıldığını ileri sürdü. Çamlı, \"33 yıllık hekimim. TTB’nin bu şekilde parçalanmasını kabul etmiyoruz. TTB bu ülkede yıllardır çağdaşlığa, insan onuruna yakışan hizmetlerin oluşmasına yön verdi. Tüm dünya sağlık örgütlerinin muhatap aldığı bir yapı. Ama Sağlık Bakanlığı muhatap almaz. Bugün bu çatı örgütü bölünmek isteniyor. Çok tehlikeli bir durum. Aslında hakiki bölücülük bu\" dedi.

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