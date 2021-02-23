İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, AKP İzmir İl Kongresi'ni eleştirdi: "10 gün sonrası için İzmir adına kaygılıyız"

İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, salonda sosyal mesafe kuralı hiçe sayılarak yapılan AKP İzmir il kongresindeki görüntüler nedeniyle kaygılı olduklarını söyledi. Çamlı, "Salgının yayılabilmesi açısından çok riskli görüntüler var. 10 gün sonrası için İzmir adına kaygılıyız. Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu'ndan bu toplantılarla ilgili açıklama bekliyoruz" dedi.

İzmir'de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AKP İzmir İl Kongresi'nde sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı görüntüler sonrası İzmir Talip Odası'ndan "İzmir için kaygılıyız" açıklaması geldi. Kongre salonunda protokolün yer aldığı kısımda sandalyeler aralıklı olarak konularak gerekli tedbirler alınırken, tribünlerde ise 8 bine yakın yurttaş sosyal mesafeye aykırı biçimde yan yana oturdu. Sosyal medyaya ve basına yansıyan görüntüler nedeniyle kaygılı olduklarını belirten İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Bilim Kurulu'ndan açıklama beklediklerini söyledi.

"Anlamakta güçlük çekiyorum"

Son dönemde pandemi kurallarına ciddi şekilde uyularak vaka sayılarının azaltıldığını ifade eden Çamlı, "Kapalı salon toplantıları da kısıtlamalar içerisinde yer alıyor ve yapılamıyor. Dernekler, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri olağan genel kurul ile seçimlerini yapamadı. Hala kapalı salon toplantılarına gelen kısıtlamaların kalkmasını bekliyorlar. Bir yanda böyle bir durum varken, partilerin kalabalık şekilde toplantılarını nasıl gerçekleştirdiklerini anlamakta güçlük çekiyorum. İzmir'de kameralara yansımış olan görüntüler rahatsız edici. Salgının yayılabilme riski açısından çok kötü görüntüler var. Üstelik bunlar sadece İzmir'de yaşanmadı. Kamuoyunda bu rahatsızlıklar dile getirilmesine rağmen toplantılar devam ediyor" dedi.

"Kötü deneyimlerimiz var"

Lütfi Çamlı sözlerini şöyle sürdürdü:

"İzmir'de bir partinin il kongresi yapıldı. Hınca hınç bir kalabalıkta sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı görüntüler ortaya çıktı. Hepimiz gelecek 10 gün sonrası için, salgının şiddetlenmesi açısından kaygılar taşıyoruz. İhlallerle ilgili kötü deneyimlerimiz var. Geçtiğimiz yaz aylarında açılışlar, toplantılar, taziyeler ya da cenaze törenlerinde binlerce kişinin katıldığı kontrolsüz kalabalıklar nedeniyle Eylül Ekim aylarında vaka sayılarının pik yaptığını gördük. İzmir Tabip Odası olarak sağlık çalışanlarının hakları için açık havada sınırlı katılımla basın açıklaması yaptığımızda fiziksel mesafeye uymadığımız gerekçesiyle suç duyurularına maruz kalmıştık. Bundan dolayı karakollarda ifade verdik. Aynı kesimler bu kadar belgelenmiş, kamera kayıtlarına geçmiş toplantılar için neden suç duyurusunda bulunmuyorlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu'ndan bu toplantılarla ilgili açıklama yapmalarını bekliyoruz." (ANKA)