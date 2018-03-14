İzmir Tabip Odası Başkanı Akçiçek, sağlıkçıların kaygılarına dikkat çekti

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Fehmi Akçiçek, 14 Mart Tıp Bayramı\'nda iş dünyasıyla ilgili kavramların sağlık sisteminin içine girmesinden duyduğu endişeyi dile getirerek, \"Doktor yerine sağlık çalışanı, hasta yerine müşteri, muayene yerine hizmet almak giderek daha çok kullanılan terimler oldu. Sağlık hizmetlerindeki kârlılık gündeme daha çok geliyor. Tepeden inme politikalar, hekim-hasta ilişkisini yıpratmaktadır\" diye konuştu.

İzmir Tabip Odası ev sahipliğinde, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi\'nde 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle tören düzenlendi. Dokuz Eyül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, 14 Mart Tıp Bayramı töreninin açılışında yaptığı konuşmada, kimi zaman hayal kırıklığını kimi zaman da umutları paylaşan hekimlerin şifayı getirdiğini belirterek, mesleğin zorluğuna ve fedekârlık istediğine dikkat çekti. Sağlıkta yaşanan sorunların moralleri bozduğunu dile getiren Prof. Dr. Çelik, \"Biz hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın karşı karşıya kaldığı sorunları çok iyi biliyoruz. Toplumsal şiddet olgusu ve mesleğin itibarsızlaştığı düşüncesi bu sorunların başında geliyor. Özlük hakları ve gelecek kaygısını da bu sorunlar arasına ekleyebiliriz. Kamuda görevli bir hekimin yılda ortalama 3 bin 500\'den fazla hastayı muayene ettiği bir ortamda hekimin çalışmasını takdir etmemek mümkün değildir. Türkiye\'de 100 bin kişiye düşen hekim sayısı 181\'dir. Buna karşın Japonya\'da bu rakam 243, Norveç\'te ise 513\'tür. Devletimizin ilgili kurumlarının sistemin işler olması ve kaliteli hizmet sunulması için sonuna kadar çabaladığını biliyoruz. Üniversite yönetimi olarak hekimlere destek olmaya çalışıyoruz. Yeni Aziz Sancar\'lar ve kaygı taşımayan hekimler yetiştireceğiz. Kaliteli hizmet sunarak ideal sağlık sistemine ulaşacağız\" dedi. DEÜ olarak dünyanın önde gelen tıp fakültelerinin uyguladığı modellerle hekimler yetiştirdiklerini belirten Rektör Çelik, fakültede uygulanan tıp eğitiminin temel yeterlik standartlarını tümüyle karşıladığını onaylayan akreditasyon belgesine sahip olduklarını da dile getirdi.

\'SAĞLIKTA KÂRLILIK\' VURGUSU

Bilimler arasındaki yeni keşiflerde önde gelen alan tıp olduğu için, doktorların meslekleriyle ilgili olumlu yenilikleri eskiden beri benimsemeye yatkın olduğunu ifade eden İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Fehmi Akçiçek ise bugünkü çalışma ortamlarında meydana gelen değişikliklerin ulaştığı hız ve karmaşanın doktorların tıbbi uygulamalarında belirsizliğe yol açtığını iddia etti. Prof. Dr. Akçiçek şöyle konuştu:

\"Hekimleri tedirgin eden bir diğer unsur, iş dünyasıyla ilgili kavramların sağlık sisteminin içine girmesidir. Doktor yerine sağlık çalışanı, hasta yerine müşteri, muayene yerine hizmet almak giderek daha çok kullanılan terimler oldu. Sağlık hizmetlerindeki kârlılık gündeme daha çok geliyor. Doktorlar tarafından görülen hasta sayıları inanılmaz seviyelere ulaştı. Hastalara ayrılan süre çok azaldı. Bu, sağlık kurumlarında şiddeti teşvik eden bir durumdur. Bizim mesleğimizin özünü insana gösterilen özen ve sevgi oluşturur. Tepeden inme politikalar, hekim hasta ilişkisini yıpratmaktadır.\"

Geleceğe umutla bakabilmek için Tabip Odası\'nın hekimlerle ve karar verici organlarla diyalog içinde olması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Fehmi Akçiçek, \"Tabip Odası olarak meslektaşlarının haklarını korumak, mesleki yarar ile toplum yararını denkleştirmek gibi görevlerimiz var. Hızla değişen şartlarda mesleki değerleri korumalı, hastalarla daha etkin bir ilişki kurmalıyız. Umutları azalmış genç meslektaşlarımızı bir yurttaş olarak yüreklendirmeliyiz\" dedi.

70 YILLIK DOKTOR ATATÜRK\'ÜN SÖZÜNÜ HATIRLATTI

Törende açılış konuşmalarının ardından meslekte 70\'inci yılını dolduran Dr. Hasan Nahit Toktay\'a (94) plaketi verildi. Dr. Toktay, Mustafa Kemal Atatürk\'ün \"Beni Türk hekimlerine emanet ediniz\" sözünü hatırlatarak \"Tıp ilmi mukaddes bir ilimdir. Hepimiz tıp ilmine yardımcı olmalıyız. Tıp insanına gereken kıymeti vermek lazım. Bütün vatandaşlarımızın hekimlere yardımcı olmasını istiyorum\" diye konuştu.

Meslekte 40\'ıncı yılını dolduran hekimlere plaketlerinin verilmesinin ardından Prof. Dr. Sait Eğrilmez\'in \'Türkülerde Hekimlik\' müzik dinletisi gerçekleştirildi.



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