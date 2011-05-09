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Spor

İZMİR SÜPER LİG'E VEDA ETTİ İZMİR (A.A) 

09 Mayıs 2011 14:47

-İZMİR SÜPER LİG'E VEDA ETTİ İZMİR (A.A) - 09.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de bitime 2 hafta kala lige veda eden Bucaspor'un düşmesiyle İzmir, gelecek sezon Süper Lig'de temsil edilemeyecek. 1959'da Profesyonel Futbol Liginin başladığı Milli Lig'de, Beyaz Grup'ta Altay ve İzmirspor, Kırmızı Grup'ta da Göztepe ve Karşıyaka ile temsil edilen İzmir, bir sonraki sezon Altınordu'nun da katılımıyla o zamanki adıyla 1. Lig'de 1964-1965 sezonuna kadar 5 takımla yer aldı. 1972-1973'e kadar en az 3 takımla Süper Lig'de mücadelesini devam ettiren İzmir takımları, bu sezondan sonra hiç 3 takımla ligde bulunmadı. Temsilcisinin kalmadığı 1983-1984 sezonuna kadar en az bir takımla ligde temsil edilen İzmir, 1984-1985 sezonunda Altay'ın tekrar Süper Lig'e yükselmesiyle 1999-2000 sezonuna kadar yine varlığını gösterdi. 2000-2001 sezonunda ligde yine temsilcisiz kaldıktan sonra 2001-2002'de Göztepe, 2002-2003'te de Göztepe ve Altay ile Süper Lig'de yer alan İzmir, iki takımın ligden düşmesiyle 2003-2004 sezonundan itibaren Süper Lig'den uzak kaldı.  7 yıllık hasretinden sonra 2010-2011 sezonunda Bucaspor'la temsil edilen İzmir, sarı lacivertli ekibin lige veda etmesiyle gelecek sezon yine Süper Lig'de yer alamayacak. -İZMİR LİGİ'NE DOĞRU- Bucaspor'un Bank Asya 1. Lig'e düşmesinin ardından gelecek sezon Bank Asya 1. Lig'de en az 3 İzmir ekibinin yer alması kesinleşti. Sarı lacivertli ekibin yanı sıra Karşıyaka ile Bank Asya 1. Lig'e yükselen Göztepe'nin de gelecek yıl mücadele edeceği ligde, Altay'ın son haftada kümede kalması durumunda gelecek sezon ligde 4 İzmir ekibi yer alacak. İzmir, 1. Lig'de en son 2003-2004 sezonunda o zamanki adıyla 2. Lig (A) Kategorisi'nde 4 takımla temsil edilmişti. Altay, Karşıyaka, Göztepe ve İzmirspor'un yer aldığı ligin sonunda Göztepe ve İzmirspor lige veda etmişti. Süper Lig'de şu ana kadar İzmir'i temsil eden takımlar şöyle: /* Sezon      Takımlar ------     --------- 1959       Kırmızı Grup: Göztepe, Karşıyaka, Beyaz Grup: Altay, İzmirspor 1959-1960  İzmirspor, Karşıyaka, Göztepe, Altay, Altınordu 1960-1961  İzmirspor, Göztepe, Karşıyaka, Altay, Altınordu 1961-1962  Altay, Karşıyaka, Göztepe, Altınordu, İzmirspor 1962-1963  Kırmızı Grup: Karşıyaka, Altay, Göztepe, Beyaz Grup: İzmirspor, Altınordu 1963-1964  Göztepe, Altay, Altınordu, İzmirspor, Karşıyaka 1964-1965  Göztepe, Altay, İzmirspor, Altınordu 1965-1966  Göztepe, Altay, İzmirspor 1966-1967  Göztepe, Altay, Altınordu, İzmirspor, Karşıyaka 1967-1968  Göztepe, Altay, Altınordu 1968-1969  Göztepe, Altay, Altınordu, İzmirspor 1969-1970  Altay, Göztepe, Altınordu 1970-1971  Göztepe, Altay, Karşıyaka 1971-1972  Göztepe, Altay, Karşıyaka 1972-1973  Altay, Göztepe 1973-1974  Altay, Göztepe 1974-1975  Altay, Göztepe 1975-1976  Altay, Göztepe 1976-1977  Altay, Göztepe 1977-1978  Altay 1978-1979  Altay, Göztepe 1979-1980  Altay, Göztepe 1980-1981  Altay 1981-1982  Altay, Göztepe 1982-1983  Altay 1983-1984  - 1984-1985  Altay 1985-1986  Altay                                 1986-1987  Altay 1987-1988  Altay 1988-1989  Karşıyaka, Altay 1989-1990  Karşıyaka, Altay 1990-1991  Karşıyaka 1991-1992  Altay 1992-1993  Altay, Karşıyaka 1993-1994  Altay, Karşıyaka 1994-1995  Altay 1995-1996  Altay, Karşıyaka 1996-1997  Altay 1997-1998  Altay 1998-1999  Altay 1999-2000  Altay, Göztepe 2000-2001  - 2001-2002  Göztepe 2002-2003  Altay, Göztepe 2003-2004  - 2004-2005  - 2005-2006  - 2006-2007  - 2007-2008  - 2008-2009  - 2009-2010  - 2010-2011  Bucaspor */

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