İzmir Süper Lig'e hasret

Türkiye'de futbolun ilk oynandığı İzmir, 2002-2003 sezonunda Altay ve Göztepe'nin küme düşmesinden bu yana Turkcell Süper Lig'de temsil edilmiyor. Karşıyaka taraftarları ise Süper Lig'e en çok Rıdvan Dilmen takımın başına geldiği sezon çıkabileceğine inanıyordu...







Turkcell Süper Lig'de 2002-2003 sezonunda Altay ve Göztepe'nin küme düşmesinin ardından temsilcisiz kalan İzmir, yeni sezonda Bank Asya 1. Lig'deki takımlarıyla bu hasrete son vermek istiyor.



İzmir 2008-2009 sezonunda Bank Asya 1. Lig'de Altay ve Karşıyaka ile temsil ediliyor. Bu hafta başlayacak lige iddialı hazırlanan ve şampiyonluğu amaçlayan Türk sporunun iki köklü takımı 2009-2010'da Süper Lig'de İzmir'in de temsil edilebilmesinin mücadelesini sergileyecek.



Profesyonel Futbol Ligi'nin kurulduğu 1958-59 sezonunda Altay, Göztepe, İzmirspor ve Karşıyaka ile bu yarışa dahil olan İzmir, daha sonra Altınordu'nun da katılımıyla ilk yıllarda zaman zaman 5 takımla futbolun en üst düzey organizasyonunda boy gösterdi.



İlerleyen dönemde temsilci sayısı giderek düşen İzmir, son olarak 2002-2003 sezonunda iki takımının da ligden düşmesiyle başlayan hasretine artık son vermek istiyor.



Altay iki kez fırsat kaçırdı



Altay, 2003-2004 sezonunda 9'ncu, bir sonraki sezon 11'nci sırada tamamladığı Lig A'da 2005-2006 sezonunda play-off oynamaya hak kazandı. Play off finaline de yükselen Altay, Sakaryaspor'a 4-1 yenilerek Turkcell Süper Lig şansını yitirdi.



2006-2007 sezonunda da yine play-off finali oynayan Altay, Kasımpaşa karşısında hem 90 dakikanın, hem de uzatma bölümünün uzatmalarında rakibinin attığı gollere engel olamadı ve penaltılar sonucunda ayağına kadar gelen Süper Lig fırsatını kaçırdı. Geçen sezon ligi 10. sırada tamamlayan Altay, bu sezon teknik direktör Feyyaz Uçar ile Süper Lig'e doğrudan yükselmenin planlarını yapıyor.



Karşıyaka 13 yıldır yok



Bank Asya 1. Lig'in diğer İzmir ekibi Karşıyaka ise 1995-1996 yılında veda ettiği Süper Lig'e yükselmek için 2003-2004 sezonundan beri 1. Lig'de mücadelesini sürdürüyor. Karşıyaka ligi 2003-2004 sezonunda 12'nci, 2004-2005 ve 2005-2006 sezonunda 13'ncü, 2006-2007 sezonunda ise 14. olarak bitirmişti.



Yeşil kırmızılılar 2007-2008 sezonunda play-off için avantaj yakalamış, ancak bunu kullanamayarak, ligi 9. sırada tamamlamıştı. Karşıyaka, bu sezon Reha Kapsal yönetiminde Süper Lig biletini alma çabası verecek.



Göztepe kötü günler yaşıyor



Köklü bir geçmişe sahip Altınordu da son olarak 1969-70 sezonunda yer aldığı Birinci Lig'den 38 yıldır uzakta. Bir dönem amatör kümeye kadar düşen Altınordu bu sezon yükseldiği TFF 2. Lig'den Bank Asya 1. Lig'e çıkmak için mücadele edecek.



Göztepe, yaşanan maddi sorunlar nedeniyle 2002-2003 sezonunda Turkcell Süper Lig'e veda ettikten sonra amatör kümeye kadar düşmüş, bu sezon başında Aliağa Belediyespor ile isim haklarını değiştirerek TFF 3. Lig'de oynamaya hak kazanmıştı.



İzmirspor ise 1968-69 sezonunda Birinci Lig'den düştükten sonra bir daha geri dönmeyi başaramadı. Lacivert beyazlılar geçen sezon TFF 3. Lig'e düştü.