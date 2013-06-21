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İzmir Selçuk'ta 'Susturan Kadın'lı eylem

İzmir’in Selçuk ilçesinde dün saat 21.00’da gerçekleşen 'Duran Adam' eyleminde, 'Susturan Kadın' ortaya çıktı

21 Haziran 2013 19:48

Ahmet Çipli

Taksim Gezi Parkı'nda yapılan son müdahale sonucu tüm yurtta başlayan protestolara destek vermek amacı ile ortaya çıkan ve yurdun geneline yayılan "Duran Adam" eylemi,  dün İzmir'in Selçuk ilçesinde de gerçekleşti. Saat 21.00’da hükümet konağı yanındaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen eyleme, çok sayıda Selçuk'lu katıldı. Sosyal medya üzerinden duyurularak yapılan etkinlikte vatandaşlar Atatürk'e yüzünü döndükten sonra sessizce bekleyerek, iktidarın baskıcı tutumunu protesto ettiler.

Selçuklu protestocular ellerinde hastane duvarlarında yer alan “Susturan Kadın”  fotoğrafının üzerine “Lütfen Tayyip” yazarak, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın konuşarak ülkeyi daha da gerdiği ve susması gerektiği mesajını yolladılar.

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