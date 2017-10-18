İzmir Seferihisar'da yapılması planlanan yat limanına itiraz edildi; gözler bilirkişi raporunda

Türkiye'nin ilk sakin şehri (citta slow) Seferihisar'da yapılması planlanan yat limanı davalık oldu. Yat limanı projesi için olumlu ÇED raporu çıkmasının ardından iptal davası açıldı.

Projenin çevreye ve hayvanlara zarar verip sellere yol açabileceğini söyleyen, Seferihisar Belediye Başkanlığı, Ürkmez Çevre Derneği ve 59 kişinin açtığı davada, 26 Ekim'de yapılacak keşfin ardından bilirkişi raporu hazırlanmasına karar verildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Ürkmez'de yapılması planlanan yat limanı ÇED sürecine ilişkin 'Halkın katılımı toplantısı' 2016 yılı nisan ayında yapıldı. Yöre halkından oluşan 350 kişiyle yapılan toplantıda, yaklaşık 340 kişinin itirazlarda bulunmasına rağmen, 1994 yılında başlayıp, birçok defa revize edilerek 750 sayfayı bulan ÇED raporu esas alınarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geçen mart ayında ÇED olumlu kararı verildi. Projede, yat limanının kıyıdan denize doğru yaklaşık 606 bin metrekarelik bir alanın doldurularak yapılması yer alırken konu yargıya taşındı.

Seferihisar Belediye Başkanlığı, Ürkmez Çevre Derneği ve 59 kişi ÇED olumlu kararının iptali için dava açtı. Ürkmez Plajı'nda yapılması planlanan yat limanı hakkında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ÇED olumlu raporu kararının iptali için İzmir 1. İdare Mahkemesi'nde açılan davaya devam edildi. Duruşmaya; Çevre Koruma Kültür ve Turizmi Geliştirme Derneği Başkanı Erdal Turgut, Seferihisar Belediye Meclis Üyesi Tayfun İlhan, diğer davacılar ve tarafların avukatları katıldı.

"Orası doğal bir plaj"

Yat limanı projesiyle, uluslararası sözleşmeler ile koruma altındaki fok ve deniz çayırlarının zarar göreceğini, çevreye verilen zarar nedeniyle ağır sel baskınları yaşanabileceğini öne süren Avukat Şehrazat Mercan şöyle konuştu:

"1980'lerde ABD ve Avrupa, yerleşim yerlerinin önüne yat limanı yapmanın yanlış olduğunu görerek bundan vazgeçmiştir. Biz halen yapmaya çalışıyoruz. Yer seçimi yanlış. Orası doğal bir plaj. Üstelik Lebedos Antik Kenti'ne bitişik. Lebedos, 12 İyon kentinden biri ve bu İyon kentleri içinde liman yapılmasına uygun olmadığı için limanı olmayan tek kent. Şimdikiler çok mu biliyor? O zamanki insanların buraya liman yapmamalarının kesin tabiata ilişkin nedeni vardır. Ayrıca halkın kıyıdan yararlanması Anayasa'nın 43'üncü maddesine göre teminat altındadır."

Çevre Bilimleri Uzmanı ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nden emekli Doç. Dr. Enver Yaser Küçükgül'e hazırlatılan 750 sayfalık ÇED raporunu inceleyen mahkeme heyeti, 26 Ekim'de bölgede keşif yapılmasına ve keşfin ardından 5 bilirkişinin ayrı ayrı hazırladığı raporlar inceledikten sonra kararın taraflara bildirmesine karar verdi.