İzmir Seferihisar’da tsunamiden etkilenen balıkçılar: Deniz seviyesi üç katına yükseldi, neredeyse ormana çıktık

Merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından tsunaminin vurduğu Seferihisar’daki tsunami sırasında denizde kalan balıkçılar böyle bir afetle karşılaştıklarını belirterek, deniz yüksekliğinin 3 katına çıktığını anlattı.

Cumhuriyet gazetesinden Hazal Ocak’ın haberine göre, tsunami sırasında denizde mahsur kalan ve daha sonra kurtarılan 51 yaşındaki Cüneyt Efeer, “Saniye sürmedi. Çekti bizi. Normal seviyesinin 3 katına çıktı birden. Neredeyse ormanlara çıktık. Gökliman’dan çıkarken de girdap oluştu. Teknenin motorları büyük ol masa alacak bizi içine. Korktuk. İletişim de yok. O an aklıma çocuklar geldi. Deprem sırasında da tekne çok kötü sallandı. O an herkes bindi, arabasına kaçtı. Her şeyi bıraktılar. İskele, yatlar hep gitti. Ben dünyayı gezdim kaptanken böyle bir şey görmedim” dedi.