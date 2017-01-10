İzmir saldırısıyla ilgili 5 gözaltı

İzmir Adliyesi'ne yönelik bombalı araç ve uzun namlulu tüfeklerle düzenlenen saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 5 kişi daha gözaltına alındı. Daha önce 5'i adliye çalışanı 18 kişi gözaltına alınmıştı. Saldırıda öldürülen 2 saldırgandan M.Ç.'nin cesedini ailesi teslim alırken, diğer teröristin cesedini almaya gelen kimsenin olmadığı öğrenildi.

Saldırıda mübaşir Musa Can ve polis Fethi Sekin yaşamını yitirmişti.

5 kişi daha gözaltında

Patlamanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce 5'i adliye çalışanı 18 kişiyi gözaltına almıştı. Devam eden soruşturma kapsamında 5 şüphelinin daha bugün sabah saatlerinde adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Patlamada öldürülen saldırganlardan M.Ç.'nin cesedi, geçen cumartesi ailesine teslim edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve özel cenaze hizmetleri veren firmaların cenaze aracı temin etmemesi üzerine, kömür taşıyan kamyona konan M.Ç., memleketinde toprağa verildi. Ayrıca halen Adli Tıp Kurumu Morgu'nda bulunan diğer saldırganın cesedini ise almaya kimsenin gelmediği öğrenildi.