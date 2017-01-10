T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir saldırısıyla ilgili 5 gözaltı

Polis memuru Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can'ın yaşamını yitirdiği saldırı ile ilgili daha önce 18 kişi gözaltına alınmıştı

10 Ocak 2017 20:52

İzmir Adliyesi'ne yönelik bombalı araç ve uzun namlulu tüfeklerle düzenlenen saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 5 kişi daha gözaltına alındı. Daha önce 5'i adliye çalışanı 18 kişi gözaltına alınmıştı. Saldırıda öldürülen 2 saldırgandan M.Ç.'nin cesedini ailesi teslim alırken, diğer teröristin cesedini almaya gelen kimsenin olmadığı öğrenildi.

Saldırıda mübaşir Musa Can ve polis Fethi Sekin yaşamını yitirmişti.

 

5 kişi daha gözaltında 

 

Patlamanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce 5'i adliye çalışanı 18 kişiyi gözaltına almıştı. Devam eden soruşturma kapsamında 5 şüphelinin daha bugün sabah saatlerinde adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Patlamada öldürülen saldırganlardan M.Ç.'nin cesedi, geçen cumartesi ailesine teslim edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve özel cenaze hizmetleri veren firmaların cenaze aracı temin etmemesi üzerine, kömür taşıyan kamyona konan M.Ç., memleketinde toprağa verildi. Ayrıca halen Adli Tıp Kurumu Morgu'nda bulunan diğer saldırganın cesedini ise almaya kimsenin gelmediği öğrenildi.

ETİKETLER

izmiradliyegözaltıfethi sekinmusa can

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24