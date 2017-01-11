İzmir saldırısını TAK üstlendi

TAK örgütü, İzmir Emniyet Müdürlüğü'nü hedef alan ve biri polis iki kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı üstlendi.

Örgütün internet sitesinde yer alan açıklamada, saldırıda, iki üyelerinin öldüğü belirtildi.

TAK, yayınladığı açıklamada, saldırıyı, Maraş - Elbistan nüfusuna kayıtlı 1987 doğumlu Mustafa Çoban ile Ağrı - Patnos nüfusuna kayıtlı 1991 doğumlu Enes Yıldırım'ın gerçekleştirildiğini duyurdu.

Yayınlanan açıklamada, saldırganların ayrıntılı kimlik bilgileri ile birlikte fotoğrafları da yer aldı.

5 Ocak 2016 tarihinde İzmir Emniyet Müdürlüğü'nü hedef alan olayda, saldırganlarla çatışmaya giren trafik polisi Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can hayatını kaybetmişti.