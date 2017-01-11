T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

İzmir saldırısını TAK üstlendi

TAK örgütü, İzmir Emniyet Müdürlüğü'nü hedef alan ve biri polis iki kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı üstlendi.Örgütün internet sitesinde yer alan açıklamada, saldırıda, iki üyelerinin öldüğü belirtildi.

11 Ocak 2017 14:57

TAK örgütü, İzmir Emniyet Müdürlüğü'nü hedef alan ve biri polis iki kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı üstlendi.

Örgütün internet sitesinde yer alan açıklamada, saldırıda, iki üyelerinin öldüğü belirtildi.

TAK, yayınladığı açıklamada, saldırıyı, Maraş - Elbistan nüfusuna kayıtlı 1987 doğumlu Mustafa Çoban ile Ağrı - Patnos nüfusuna kayıtlı 1991 doğumlu Enes Yıldırım'ın gerçekleştirildiğini duyurdu.

Yayınlanan açıklamada, saldırganların ayrıntılı kimlik bilgileri ile birlikte fotoğrafları da yer aldı.

5 Ocak 2016 tarihinde İzmir Emniyet Müdürlüğü'nü hedef alan olayda, saldırganlarla çatışmaya giren trafik polisi Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can hayatını kaybetmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TAKEmniyet MüdürlüğüMaraşElbistanMustafaAğrıPatnosEnes YıldırımOcakFethi SekinMusa Can

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24