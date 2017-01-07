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BBC Türkçe

İzmir saldırısında hayatını kaybedenler toprağa veriliyor

İzmir Adliyesi önündeki saldırılarda hayatını kaybeden Fethi Sekin ve Musa Can bugün toprağa veriliyor. Saldırıda daha fazla can kaybı olmasını engelleyen Sekin, iki ay önce ölen annesinin mezarının yanında defnedilecek.

07 Ocak 2017 16:44

İzmir Adliyesi önündeki saldırılarda hayatını kaybeden iki kişi bugün toprağa veriliyor.

Saldırıyı önlemek isterken girdiği çatışmada hayatını kaybeden polis memuru Fethi Sekin için Elazığ'da, saldırıda hayatını kaybeden adliye çalışanı Musa Can için ise İzmir'de cenaze töreni düzenlendi.

Her iki cenaze törenine de yüzlerce kişi katıldı.

Fethi Sekin'in cenazesi, Doğancık Köyü'nde iki ay önce ölen annesinin mezarının yanında defnedilecek.

Babası Mehmet Zeki Sekin'in ise olaydan bir gün önce böbrek ameliyatı olduğu ve hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Adliye binası C kapısına doğru ilerleyen aracı gördükten sonra yola çıkan polis memuru Fethi Sekin, saldırganları fark ettikten sonra silahını çekip, aracın kapıya gitmesine engel oldu.

Araçtan inen silahlı saldırganları da kovalayan Sekin, saldırganlardan birini öldürdü ancak diğer saldırganın açtığı ateşle yaşamını yitirdi.

Olayda, iki saldırgan öldürülmüş, birisi kaçmıştı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ dün saldırıyla ilgili olarak 18 kişinin gözaltına alındığını ve saldırganların kimliklerinin tespit edildiğini açıklamıştı. Bozdağ, "Saldırı talimatını terör örgütü PKK verdi" demişti.

Bayraklı ilçesindeki Adliye binası önünde düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturmanın bütün boyutlarıyla yürütüldüğünü söyleyen Bozdağ, "Saldırıyı yapanların kimliklerini, şu an bağlantılarının tespiti bakımından açıklamıyoruz" diye konuşmuştu.

Bekir Bozdağ, saldırganların ağır silahlar taşıdıklarını ve içeriye girmeyi planladıklarını da söylemişti.

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