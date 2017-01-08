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İzmir saldırganının babası: Saldırıyı kim yaparsa yapsın, insanı öldürenlere lanet olsun

İzmir Belediyesi, adliye saldırganına araç vermedi, cenaze, kömür torbalarıyla birlikte taşındı

08 Ocak 2017 01:58

İzmir Adliyesi’ne yönelik saldırı gerçekleştirmek istediği sırada polis memuru Fethi Sekin tarafından fark edilen ve  çıkan çatışmada öldürülen terörist M.Ç.’nin babası A.Ç., İzmir’e gelerek cenazeyi teslim aldı. Saldırıdan sonra kimliği belirlenen teröristin Muğla’da oturan ailesiyle bağlantıya geçen polis, onları İzmir’e getirdi.

Taylan Yıldırım'ın DHA'da yer alan haberine göre, M.Ç.’nin cenazesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi dahil, kentteki cenaze hizmeti sunan firmaların hiçbirisi araç vermedi. Bu gelişme üzerine aile, kapalı kasasında kömür taşınan bir minibüs buldu. İzmir Adli Tıp Kurumu’nda tutulan M.Ç.’nin cenazesi daha sonra babası A.Ç.’ye teslim edildi. Baba A.Ç., onu kömür torbalarının arasına koydu. Bu sırada orada bulunanlar, "Layığını buldu" sözleriyle tepkisini gösterdi. M.Ç.’nin cenazesi, daha sonra toprağa verilmek üzere memleketleri Kahramanmaraş’a götürüldü.

 

"Sahip çıkamadım"

 

Baba A.Ç., oğlunun Akdeniz Üniversitesi Matematik Bölümü’nden 5 yıl önce mezun olduğunu, ondan sonra da bir daha haber alamadıklarını anlattı. "Biz bu insanın kaybolduğunu anlatmıştık. Biz sahip çıkamadık. Devlet sahip çıkamadı. Sahip çıkamamışız. Kayıp başvurusunda bulunduk. 5 yıldır görüşmüyoruz. Görüşmüyorduk. Emniyetten gelip bizi buraya getirdiler. Teşhis yapmak içini geldik" dedi. Türkiye’de çok sayıda terör örgütünün bulunduğunu söyleyen baba, "Memlekette bir tane, beş tane mi herkesin psikolojisi bozuldu. Bugün terör, yarın terör, sabah terör, akşam terör. Memlekette yapacak bir şey yok. Kaderde varsa kaşıktan çıkıyor" diye konuştu. Kendilerinin suçununu olmadığını belirten A.Ç., "Anne ve babaların hiç suçu yok. Biz ürettik, çalıştık. Gözümüzden esirgedik. Tırnağımızla kaşıdık, onları büyüttük. Akdeniz Üniversitesi Matematik bölümünü bitirdi. Okulunu bitirdikten sonra teröre katıldı" diye konuştu.

 

Şehit yakınlarına başsağlığı diledi

 

Şehit polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can’ın yakınlarına da başsağlığı dileyen A.Ç., oğlunun karıştığı terör saldırısıyla ilgili olarak ise "Lanet olsun. Saldırıyı kim yaparsa yapsın, insanı öldürenlere lanet olsun. İnsanları öldürmesinler, insana yazıktır. Ona da yazıktır, ona da yazıktır. Herkese yazıktır. Bu dünya herkese yeter. İnsanlar ölmesin, analar ağlamasın. Ölenlere Allah rahmete eylesin, mekanları cennet olsun. Yapacak bir şey yok. Elden bir şey gelmiyor. Allaha herkesin kalbine insanlık, vicdan koysun. İnsanlar birbirini öldürmesin. Ben oğlumu daha önce de eleştirdim sonra da eleştirdim. İnsanları böyle ölüme gönderenlere de lanet olsun. Öyle olmaz. Oğlumu bulmak için aradım. Elimi koymadığım taş kalmadı. Başarısız kaldım ne yapayım" dedi.

 

 

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