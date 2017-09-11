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Spor

İzmir Rota Koleji 'Kurtuluş Kupası'nda mutlu son

İZMİR, (DHA)- İZMİR Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Voleybol Federasyonu İl Temsilciliği'nin destekleriyle, "İzmir'de Voleybol" grubunun organize ettiği, 9 Eylül Kurtuluş Kupası'nda mutlu sona Rota Koleji ulaştı

11 Eylül 2017 17:59

İZMİR, (DHA)- İZMİR Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Voleybol Federasyonu İl Temsilciliği\'nin destekleriyle, \"İzmir\'de Voleybol\" grubunun organize ettiği, 9 Eylül Kurtuluş Kupası\'nda mutlu sona Rota Koleji ulaştı.
İzmir\'in 8 önemli kulübünün genç takımlarının katıldığı turnuvanın finalinde Karşıyaka\'yı 3-0 mağlup eden Rota, kupanın sahibi oldu.
Gaziemir, Balçova ve Atatürk Voleybol Salonu\'nda toplam 16 karşılaşmanın yapıldığı organizasyonda Rota Koleji A Grubu\'nda Doğa Koleji, Gelişim Koleji ve İzmir Volley\'i, yarı finalde Arkasspor\'u mağlup ettikten sonra, Atatürk Voleybol Salonu\'nda oynanan finalde Karşıyaka\'yı 25-15, 25-20 ve 25-11’lik setlerle 3-0 yenerek kupayı müzesine taşıdı.

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