-İzmir polisinin gülen yüzü İZMİR (A.A) - 21.08.2011 - İzmir'in Alsancak semtindeki Yunuslar Motosikletli Timi'nde görevli 2 kadın memur, olaylara müdahale, suçu önleyici uygulamalar gibi asli görevlerinin yanı sıra, vatandaşlara yardım da ederek halkla ilişkiler görevini yürütüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunuslar Motosikletli Tim Amirliği'nde sürücü ve artçısından oluşan kadın timi, İzmirlilerden ve turistlerden büyük ilgi görüyor. Alsancak bölgesinde 1150 cc'lik güçlü motosikletle görev yapan polis memurları Benal Durugöz ve Nazmiye Aydın, olaylara müdahale ediyor, şikayetler ve şüphelilerle ilgili çalışmalar yürütüyor, bunların yanında yaşlıların trafikte yoldan geçişinden, yabancılara adres tarifine kadar bir çok konuda da vatandaşa yardımcı oluyor. Görevlerine Çınarlı'daki Yunuslar Tim Amirliği merkezinden törenle hareket eden timin artçısı Nazmiye Aydın, motosikletli olmalarının, özellikle sıkışık trafikte kendilerine büyük avantaj sağladığını, hızlı şekilde olay yerine ulaşarak ilk müdahalede bulunduklarını anlatıyor. Kendisinin motosiklet tutkunu olduğunu ve bu nedenle güçlü motosikleti kullanabildiğini ifade eden Benal Durugöz ise, özellikle turistlerin kendilerini büyük ilgi gösterdiğini, gün içinde fotoğraf çektirmek için yanlarına çok sayıda vatandaş ve turistin geldiğini, kendileriyle sohbet eden genç kızların polislik mesleğine daha sıcak yaklaştığını söylüyor.