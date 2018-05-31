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İzmir polisinden sahte para operasyonu

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de yaklaşan bayram öncesinde, piyasaya sahte Türk lirası ve ABD doları sürmeye hazırlanan bir kişi, operasyonla gözaltına alındı

31 Mayıs 2018 18:37

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de yaklaşan bayram öncesinde, piyasaya sahte Türk lirası ve ABD doları sürmeye hazırlanan bir kişi, operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliyle birlikte, yüklü miktarda sahte Türk lirası ve dolar ele geçirildi.
Ramazan Bayramı öncesinde denetimlerini yoğunlaştıran İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda sahte para getirileceği bilgisine ulaştı. Ekipler, Buca ilçesinde belirlenen bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada gizli bölmelerde 146 bin 460 TL ile 3 bin 800 dolar sahte banknot ve mor ışıklı para kontrol cihazı ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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