İzmir polisi Fırat cinayeti gerekçesiyle bütün şehirde arama kararı çıkartmış!

İzmir Emniyet Müdürlüğü’nün Ege Üniversitesindeki kavgada Fırat Çakıroğlu adlı gencin öldürülmesini gerekçe göstererek, şehirdeki en merkezi 11 ilçede 2-3 Mart günü her vatandaşın üzerinin, toplu taşıma araçlarının, trafikte seyreden özel araçların, araçlardaki özel kağıtlar ve eşyaların aranması için karar aldığı ortaya çıktı.

Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Emniyet’in 4-5 Mart günü için de aynı yetkiler için başvuru yaptığı, ancak İzmir 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nden olumsuz yanıt aldığı öğrenildi. Mahkeme kararda, “Yer belirtmeksizin, tüm ilçelerin yazılması suretiyle, doğrudan doğruya tüm vatandaşlar üzerinde arama kararı istenmiş olması, kişilerin Anayasal hükümlerle teminat altına alınmış olan hak ve özgürlüklerini kısıtlar” diyerek, talebi geri çevirdi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü, Ege Üniversitesi’ndeki olaylarda Fırat Çakıroğlu adlı gencin öldürülmesini gerekçe göstererek, 1 Mart’ta İzmir 2. Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvurdu. Bu başvuruda, Çakıroğlu’nun ölmesi nedeniyle şehirde çeşitli eylem ve etkinlikler düzenleneceği, eylemlerde karşıt görüşlü gruplara, güvenlik güçlerine, kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu ve özele ait araçlara saldırıda bulunularak zarar verileceği yönünde bilgiler alındığı ileri sürüldü. Bu nedenle “milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmenin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suçluların yakalanması, taşınması ve bulundurulması yasak olan her türlü silah ve patlayıcı maddenin tespiti” amacıyla Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Narlıdere ilçelerinde kişilerin üstlerinin aranması, her türlü toplu taşıma ve seyreden taşıt araçlarının, özel kağıtlarının ve eşyalarının aranması için 2 Mart saat 06.00’dan 3 Mart 06.00’ya kadar ‘Önleme Arama İzni’ verilmesi istendi. Hakim Fethiye Bilici de aynı gün bu izni verdi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü aynı gerekçeyi göstererek, bu kez de 4-5 Mart günleri arasında ve aynı saatler içinde tekrar arama izni istedi. İzmir 3. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimi Dilek Çeliktaş ise “İzmir Valiliği’nin kararında hiçbir yer belirtmeksizin, hemen hemen tüm ilçelerin yazılması suretiyle, doğrudan doğruya tüm vatandaşlar üzerinde arama kararı verilmesi istenmiş olması karşısında kişilerin Anayasal hükümlerle teminat altına alınmış olan hak ve özgürlüklerini kısıtlayacak bir biçimde genel bir arama kararı verilmesi Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine ve Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği’ne aykırı olduğundan” talebi reddetti.