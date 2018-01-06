İzmir polisi 2017'de de zehir tacirlerine göz açtırmadı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin, 2017 yılı içerisinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldığı 1999 şüpheliden 850\'si tutuklandı. Operasyonlarda ayrıca 2 ton 515 kilo esrar ve 224 bin 718 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucuyla mücadelede etkin operasyonlar yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2017 yılı içerisinde büyük başarı elde etti. Özellikle uyuşturucu maddenin dağıtımını sağlayan sokak satıcılarına yönelik çalışmalarda ilk sıralarda olan İzmir polisi, elde edilecek gelirin terör örgütlerine aktarılmasını da engellemiş oldu.

UYUŞTURUCUYA SIFIR TOLERANS

\'Uyuşturucuya sıfır tolerans, her sokak başında biz olacağız\' sloganı ve \'Sokakta uyuşturucu ile amansız bir savaş\' stratejisiyle çalışan narkotik polisinin, kurduğu WhatsApp ihbar hattı başarıda etkili oldu. Kentte, 1 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasında 965 operasyon yapıldı. Bu operasyonlardan 1999 şüpheli yakalandı, bunlardan 200\'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 850 kişi de tutuklandı. Operasyonlarda ayrıca, 2 ton 515 kilo esrar, 224 bin 718 uyuşturucu hap, 45 kilo 550 gram bonzai, 60 kilo kokain, 48 gram eroin, 10 kilo 800 gram metamfetamin, bin 940 captagon uyuşturucu hap ile 11 bin 95 kenevir bitkisi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 146 bin 800 TL ile 55 ruhsatsız tüfek, 53 ruhsatsız tabanca, 50 tabaca şarjörü, 1438 tabanca fişeği, 567 tüfek fişeği ve 98 hassas teraziye de el konuldu. Bu denetimlere ve operasyonlara 37 bin 364 personel katıldı, 16 hava aracı kullanıldı.

47 BİN 238 KİŞİ SORGULANDI

İzmir polisihnin denetim ve operasyonlarında ayrıca 47 bin 238 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı, bu kişilerden 463\'ünün arandığı tespit edildi. Ayrıca 1287 kişi hakkında adli ve idari işlemler yapıldı. Bunun yanı sıra yine 9 bin 152 araç sorgulandı, 768 araç ve motosiklete cezai işlem uygulandı, 186 araç ve motosiklet trafikten men edildi, 540 kişi ile 768 araç ve motosiklete toplam 610 bin 835 TL para cezası kesildi. 552 işyerinden 100\'üne de cezai işlem uygulandı.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelede, vatandaşların da yoğun desteğiyle halkı, özellikle de çocukları korumak adına kanunların kendilerine verdiği yetkiyi tavizsiz kullanacaklarını söyledi.



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