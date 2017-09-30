İzmir Özel Fatih Koleji A.Ş.'den 'Atatürk büstü' açıklaması: Okulu kullananlar sorumlu

Timur TARLIĞ/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de 15 Temmuz darbe girişimi ardından kapatılıp el konulan okullardan biri olan İzmir Özel Fatih Koleji\'nin kullanılmayan 7\'nci katında Atatürk büstü ve Atatürk\'ün gençliğe hitabesinin inşaat malzemeleri arasında bulunmasıyla ilgili olarak açıklama yapıldı. İzmir Özel Fatih Koleji İşletmeleri A.Ş.\'nin avukatı Enis Dinçeroğlu, el koyma sırasında bütün malzemelerin tutanak altına alındığını, Atatürk büstünün şu anki durumundan, binayı kullanan ve yediemin sayılan imam hatip lisesi yönetiminin sorumlu olduğunu belirtti.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından el konularak Milli Eğitim Bakanlığı\'nın kullanımına tahsis edilen özel okullardan biri olan İzmir Özel Fatih Koleji binasının, kullanılmayan 7\'nci katında bir süre önce, inşaat malzemeleri arasında Atatürk büstü, Atatürk\'ün Gençliğe Hitabesi bulundu. Binada hizmet veren Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nin yöneticileri, büstün fotoğraflarını çekerek İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne bildirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, bunun kabul edilemez olduğunu belirterek, İzmir\'deki bütün okul müdürlerine, okullarının en ücra köşelerini bile arama talimatı verdi.

AÇIKLAMA GELDİ

Bu konunun haber olarak basında yer almasının ardından İzmir Özel Fatih Koleji İşletmeleri A.Ş. adına avukat Enis Dinçeroğlu yazılı açıklama yaptı. Açıklamada 15 Temmuz sürecinde okula el konulurken, bütün araç gereç, malzeme ile Atatürk büstü ve portrelerinin Maliye Bakanlığı Müfettişleri tarafından kayıt altına alındığı, bu malzemelerin şu anki halinden okulun yediemin olarak teslim edildiği imam hatip lisesi yönetiminin sorumlu olduğu belirtildi. Tutanakların birer örneğinin kendilerinde de bulunduğu, iddianın gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Avukat Enis Dinçeroğlu\'nun yaptığı açıklamada, şöyle denildi:

\"İzmir Özel Fatih Koleji İşletmeleri A.Ş.\'ye bağlı eğitim kurumları İzmir Özel Fatih Lisesi, İzmir Özel Fatih İlköğretim Okulu, İzmir Özel Fatih Anaokulu binası 13.08.2016 günü Maliye Bakanlığı müfettişleri tarafından mühürlenerek kapatılmıştır. Mühürleme işlemleri sırasında kapatılan eğitim kurumlarının faaliyette bulunduğu binalar içerisindeki demirbaşlar ve her türlü eşya maliye müfettişleri tarafından yerlerinden kaldırılmaksızın tespit edilerek tutanak altına alınmıştır. İki blok binadaki toplam 100 kadar sınıf, müdür odaları, kütüphane, laboratuvarlar, zümre odaları, öğretmen odaları, kültür merkezi, sanat merkezi, personel bürolarında bulunan çerçeveli ve duvara asılı Atatürk resmi, Atatürk\'ün Gençliğe Hitabesi, İstiklal Marşı tek tek sayılarak tespit ve tutanak altına alınmıştı. 500 sayfaya yakın tutanakların birer sureti elimizde bulunmaktadır. Habere konu Atatürk resim ve büstlerinin depolarda değil, duvarlarda asılı bir şekilde teslim edildiği zabıtlarda yer almaktadır. Kapatılan kuruma ait binaların imam hatip lisesine devrinden 13 ay sonra Atatürk resimlerinin ve büstünün depoda inşaat atıkları arasına atılmış halde bulunduğu internet gazetelerinde duyurulmuştur. Atatürk resim ve büstlerin ne şekilde duvarlardan indirildiği ve depolara atıldığı kendilerine yediemin olarak bırakılan ve hıfzından sorumlu olan şu andaki imam hatip lisesi ve müdürlerinin sorumluluğundadır. Bu hususta yasal yollara başvurma hakkımız saklıdır.\"

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