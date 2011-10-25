-İzmir Otomobil Fuarı açıldı İZMİR (A.A) - 25.10.2011 - 7. İzmir Otomobil ve Hafif Ticari Araçlar Fuarı (İzmir Autoshow), Uluslararası Fuar Alanı'nda açıldı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Genel Koordinatörü Hayri Erce, açılış töreninde yaptığı konuşmada, 2009 yılında 35 bin kişi tarafından ziyaret edilen ve 24 bin metre karelik alanda gerçekleşen fuarın sektöre enerji vermesinin yanında, tüm markaların tüketiciyle buluşmasını ve sektörün geniş kitlelere tanıtımını sağladığını bildirdi. İzmir'in, otomotiv pazarı açısından ülkenin en önemli kentlerinden biri olduğunu kaydeden Erce, Ege Bölgesi'nin Türkiye otomotiv pazarının yaklaşık yüzde 10'unu teşkil ettiğini dile getirdi. Erce, sektörün 2010 yılı toplam iç pazar satışlarının 793 bin adete ulaştığını, bu sonuçlarla Türkiye'nin Avrupa ülkeleri otomotiv satış sıralamasında altıncı, otomobil satış sıralamasında 7. ve hafif ticari araç satış sıralamasında da 2. ülke konumunda yer aldığını ifade etti. 2010 yılında otomotiv endüstrisinin ihracat değerinin 15 milyar 906 milyon doları aştığını kaydeden Erce, ''Ülkemiz ihracatında 2011 yılında da bu olumlu tablo devam ediyor. Ekonomik göstergeler ve mali politikalar bu şekilde devam ettiği takdirde 2011 yılında ihracat değerinin 2010 yılının yüzde 20 üzerinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Sektörümüz dış ticaret açısından da dengede'' dedi. Erce, Türkiye ekonomisinin ulaştığı yüksek büyüme oranlarının, ekonomik gelişmelere karşı çok hassas olan sektör üzerinde olumlu etkilerini gözlemlediklerini, 2011 Ocak-Eylül toplam otomotiv pazarının 635 bin 662 adet düzeyinde gerçekleştiğini belirterek şöyle devam etti: ''Ancak herkesin bilgisi olduğu üzere sürpriz bir gelişme oldu ve ÖTV oranlarında değişikliklere gidildi. Türkiye'nin küresel oyuncu olması ve sektörün geliştirilmesinin gündemde olduğu şu günlerde yapılan değişikliklerin gerek pazar, gerek yatırım ortamı açısından uzun vadeli karar almayı zorlaştırdığına inanıyoruz. Bu nedenle, büyük değişikliklerde kısa da olsa bir geçiş sürecinin olmasını tercih ederdik. Bu artış sektöre bir yük getirecek, geçiş süreci olmaması nedeniyle, stok yönetimi açısından ciddi zorluk ve ek maliyet yükleyecektir. Bu ani değişiklikler dış yatırımcılar açısından da belirsizlik ve endişe doğuracaktır. ÖTV artışının otomotiv pazarı üzerindeki olumsuz etkilerinin 2012 yılında daha fazla görüleceğini tahmin ediyoruz.'' Pazarı hedefledikleri seviyelere yükseltmek ve otomotiv yatırımlarını ülkeye çekebilmek için çeşitli düzenlemelerin gerektiğini vurgulayan Erce, vergilendirmenin, çevre etkileri göz önüne alınarak Avrupa ülkelerindeki örnekler doğrultusunda yeniden yapılandırılmasına ve araç parkının gençleştirilmesine ihtiyaç olduğunu bildirdi. Erce, sektörün potansiyelinin gerisinde bulunduğunu potansiyeli yakalayabilmenin tek yolunun otomobil sahipliğinin ucuzlaması olduğunu dile getirdi. -Son model araçlar sergileniyor- 30 Ekim Pazar gününe kadar açık kalacak fuara 78 firma katılıyor. Gelecek yılın son model otomobil ve hafif-ağır ticari araç markalarının sergilendiği fuarda, 20 otomotiv markası yer alıyor.