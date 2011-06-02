İzmir metrosunun vagonları Çin'den

T24 - Mevcut metro hattının yanı sıra yapımı süren hatlarda kullanılacak 32 vagon, gelecek yılın nisan ayına kadar Türkiye'ye getirilecek.

Genişleyen metro sisteminde kullanılacak yeni vagonların üretimi Çin'de devam ediyor.

İlk vagonlar ekim ayından itibaren İzmir'e getirilecek, dörder vagonlu sekiz setten oluşan toplam 32 vagonun tamamı, gelecek yılın nisan ayına kadar teslim alınacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; İzmir Metro A.Ş'nin, üretim aşamasını denetlemek ve şartnameye uygunluğu kontrol etmek için teknik personelini kalite ve imalat gözlemcisi olarak Çin'de bulundurduğu, ayrıca 20 kişilik bir teknik personel grubun, haziran ayı sonundan itibaren iki grup halinde Çin'in Zhuzhou kentindeki fabrikaya giderek yeni araçlarla ilgili 2 haftalık işletme, bakım ve onarım eğitimi alacağı bildirildi.



Maliyeti 33 milyon 677 bin 871 euro

Yeni vagonlar mevcut metro sistemi ile yapımı devam eden Üçyol-Üçkuyular ve Ege Üniversitesi-EVKA-3 hatlarında kullanılacak ve maliyeti ise 33 milyon 677 bin 871 Euro olacak.