İzmir Metro'da ücretsiz internet hizmeti başladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer; vapur, otobüs durakları ve tramvayların ardından metro istasyonlarında da ücretsiz ve kotasız internet hizmeti verilmeye başlandığını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bugünden itibaren Evka 3-Fahrettin Altay hattındaki tüm metro istasyonlarında Wi-Fi hizmeti verileceğini açıkladı. Metro istasyonlarında bulunan insanların hem ücretsiz hem de kotasız internet hizmetinden yararlanmak için yapması gereken tek şey, cihazlarından WizmirNET kablosuz ağına bağlanarak kayıt olması.

"Tüm ulaşım ağımızda yaygınlaştırmaya devam edeceğiz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi, daha önce 60 üniversite güzergahı, 73 park meydanı, 20 vapur, 7 iskele, 71 Eğitim Bilişim Ağı (EBA) noktası ve 41 tramvay durağında ücretsiz ve kotasız internet hizmeti vermeye başlamıştı. Tunç Soyer, bu noktalarından ardından bugün yani 10 Ağustos itibarıyla artık metro istasyonlarında da ücretsiz internet hizmeti verileceğini açıkladı.

Soyer'in yapmış olduğu açıklamada şu ifadeler yer aldı; "29 Haziran’da İzmirli yurttaşlarımıza tramvaylarımızda internet erişimi olacağını müjdelemiştik. Bugünden itibaren internet 17 metro istasyonumuzda ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Daha yaşanabilir bir kent yaratmak ve toplu ulaşımı teşvik etmek için internet hizmetini İzmir genelinde ve tüm ulaşım ağımızda yaygınlaştırmaya devam edeceğiz.”