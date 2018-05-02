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İzmir merkezli uyuşturucu operasyonuna 6 tutuklama

İZMİR, (DHA)- İZMİR merkezli 3 ilde polisin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı, tutuklandı

02 Mayıs 2018 14:10

İZMİR, (DHA)- İZMİR merkezli 3 ilde polisin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 6\'sı, tutuklandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik Konak, Narlıdere, Kemalpaşa, Bayraklı, Karşıyaka, Güzelbahçe ilçelerinin yanı sıra Manisa ve Bursa\'da eş zamanlı operasyonda düzenledi. Bir polis helikopterinin havadan destek verdiği, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 4 narkotik köpeği ile baskın yapılan adresler didik didik arandı. Aramalarda, meşe olarak isimlendirilen içime hazır halde esrar, ruhsatsız 2 tüfek, ruhsatsız tabanca ile 10 fişek, uyuşturucu madde tartımında kullanılan 3 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6\'sı tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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