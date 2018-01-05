İzmir merkezli terör operasyonu: 8 gözaltı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı silahlı sol örgütler adına sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silahlı sol örgütlerin sosyal medyada propagandasını yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. İzmir, İstanbul, Siirt ile Aliağa, Menemen ve Urla ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda 8 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.