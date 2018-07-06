İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 75 gözaltı kararı

Taylan YILDIRIM/İZMİR (DHA) - İZMİR merkezli yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 30 ildeki çoğu muvazzaf asker olan 75 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Çoğu gözaltına alınan şüpheliler arasında albay ve binbaşı rütbesindeki askerlerin de bulunduğu, ankesörlü sistem ile örgüt üyeleriyle haberleştiklerinin belirlendiği öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ/PDY\'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 30 ilde operasyon düzenlendi. FETÖ/PDY bünyesindeki \'mahrem imamlar\' ile ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurdukları belirlenen çoğu muvazzaf asker 75 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Büyük bölümü gözaltına alınan şüpheliler arasında albay ve binbaşı rütbesindeki askerlerin de bulunduğu belirtildi.