İzmir ve Konya'da 'FETÖ' operasyonu: 54 gözaltı kararı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki üyelerine 'mahrem imamlık' yaptığı öne sürülen 50 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için 22 ilde operasyon başlatıldı. Öte yandan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında esnaf ve iş insanlarının bulunduğu 54 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için 5 ilde operasyon başlatıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki örgüt mensuplarına 'mahrem imamlık' yaptığı öne sürülen 50 kişinin kimliği belirlendi. Ardından da şüpheliler için yakalama kararı çıkarıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bugün Konya merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

54 gözaltı



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin esnaf ve iş insanları yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 54 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir, İstanbul, Aydın, Kütahya ve Denizli'de şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.



Şüpheliler hakkında aleyhlerinde ihbar, beyan, örgüte ait bankada hesap artışı, KHK ile kapatılan dernek ve sendika üyeliği gibi deliller bulunduğu belirtildi.