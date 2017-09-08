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İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

İZMİR, (DHA)- İZMİR merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı

08 Eylül 2017 14:27

İZMİR, (DHA)- İZMİR merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında, İzmir, İstanbul, Diyarbakır ve Çanakkale\'de operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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