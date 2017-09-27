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İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün kriptolu haberleşme sistemi 'ByLock'u kullandıkları öne sürülen 17 kişi gözaltına alındı

27 Eylül 2017 20:47

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü\'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün kriptolu haberleşme sistemi \'ByLock\'u kullandıkları öne sürülen 17 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri İzmir, Aydın, Muğla, Tokat, Zonguldak, Elazığ, Adıyaman, Mersin, Antalya ve Tunceli\'de, FETÖ\'ye yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 41 kişiden 17\'si gözaltına alındı.
Şüphelilerin örgütün kriptolu haberleşme sistemi \'ByLock\'u kullandıkları iddia edilirken, gözaltına alınanlar arasında Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu\'nda eğitim gören bir öğrencinin de bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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