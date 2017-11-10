İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan sivil toplum kuruluşlarına üye işadamları ve sağlık çalışanlarının bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, FETÖ’ye yönelik İzmir merkezli, İstanbul, Çanakkale ve Manisa’da operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda haklarında yakalama kararı çıkarılan 26 şüpheliden 11’i gözaltına alındı. Şüpheliler arasında 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgütle bağlantılı olduğu tespit edilerek kapatılan 7 sivil toplum örgütüne üye iş adamları ve sağlık çalışanlarının bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, operasyon kapsamında 15 kişinin aranmasına devam edildiği ifade edildi.