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İzmir merkezli 7 ilde 'paralel yapı' operasyonu; 15 kişi gözaltında

Operasyonun, Gülen cemaatine mali destek veren yapıya yönelik olduğu belirtildi

30 Mart 2016 11:25

İzmir merkezli 7 ilde yapılan 'paralel yapı' operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.

Bu sabah İzmir, Ankara, İstanbul, Antalya, Bursa, Manisa ve Isparta'da başlatılan operasyonun, Fethullah Gülen cemaatine mali destek veren yapıya yönelik olduğu belirtildi.

Operasyonda aralarında üst düzey emniyet mensuplarının da bulunduğu kamugörevlileri ile örgüt adına faaliyetler yürüttüğü ileri sürülen 15 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilere yönelik iddialar arasında, daha önce polisevi ek hizmet binası olarak kullanılan Konak ilçesi Karataş semtindeki bir binanın değerinin altında ve usulsüz şekilde örgüte kazandırılması iddialarının da yer aldığı öğrenildi.

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