T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalandı

14 Şubat 2018 19:43

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ’nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İzmir merkezli İstanbul, Mersin, Mardin, Siirt ve Tunceli’de operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 16 şüpheli yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, jandarmadaki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

 

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet CANDANİZMİR DHAFetullahçı TerörDevlet Yapılanmasının FETÖPDYJandarma KomutanlığıFETÖnünMersin Mardin SiirtTuncelideBelirlenenSağlık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24