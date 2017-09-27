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İzmir merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 750 kilo esrar ele geçirildi, 19 şüpheli de gözaltına alındı

27 Eylül 2017 21:47

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 750 kilo esrar ele geçirildi, 19 şüpheli de gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik bu sabah İzmir merkezli İstanbul, Diyarbakır, Antalya ve Aydın\'da operasyon düzenledi. Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı polislerin destek verdiği operasyonda 240 polis ve 4 narkotik dedektör köpek görev yaparken, operasyon insansız hava aracı drone ile havadan görüntülendi. Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin sonucunda gerçekleştirilen operasyonda 750 kilo esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı av tüfeği, bir şarjör ve tüfeğe ait 34 fişek ele geçirildi.  Gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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