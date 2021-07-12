İzmir merkezli 47 ilde FETÖ'ye operasyon: 137 gözaltı

İzmir merkezli 47 ilde, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 229 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 137'sinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü/ kontörlü sabit hat ile irtibat kurdukları ileri sürülen ve gözaltına alınan örgüt mensuplarının ifadesi doğrultusunda 2'si Yarbay, 1'i Binbaşı, 2'si Yüzbaşı, 8'i Üsteğmen, 5'i Teğmen, 54'ü Astsubay, 14'ü Uzman Çavuş rütbesinde; 16'sı Deniz Kuvvetleri, 26'sı Kara Kuvvetleri, 20'si Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına, 21'i Jandarma Genel Komutanlığı, 3'ü Sahil Güvenlik Komutanlığı’na mensup 57'si muvazzaf 86 asker ile 143’ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 229 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

137 şüpheli gözaltında

Saat 01.00 sıralarında İzmir merkezli 47 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İzmir Emniyet Müdürlüğü TEM, Organize, Mali Şube Müdürlükleri ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de önceden belirlenen adreslere baskın yaptı. Hakkında gözaltı kararı verilen 229 şüpheliden şu ana kadar 137'si gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

4 şüpheli hakkında gözaltı kararı iptal edildi

Öte yandan, 1 şüphelinin hakkındaki gözaltı kararı mükerrer soruşturma nedeniyle, 3 şüpheli hakkındaki gözaltı kararının ise sağlık durumları nedeniyle iptal edildiği bildirildi. (DHA)