İzmir merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR merkezli 4 ilde, iki farklı uyuşturucu çetesine yönelik gerçekleştirilen hava destekli uyuşturucu operasyonlarında, 18 şüpheli yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışı bağlantıları olan iki farklı örgütün uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. İzmir merkezli olarak Aydın, Hatay ve Diyarbakır\'da gerçekleştirilen, 2 narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı hava destekli operasyonlarda, 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, satışa hazır 1600 paket çeşitli uyuşturucu madde, 570 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve bunlara ait 25 fişek, 1 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 795 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan 18 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi. Emniyetten yapılan açıklamada, aynı örgütlerin faaliyetleri çerçevesinde daha önce gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 17 şüphelinin de tutuklandığı belirtildi.



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