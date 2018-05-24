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İzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, FETÖ/PDY'ye soruşturması kapsamında 11'i asker, 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

24 Mayıs 2018 16:07

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, FETÖ/PDY\'ye soruşturması kapsamında 11\'i asker, 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların olduğu belirtildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 11\'i asker, 20 şüphelinin yakalanması için harekete geçti. Ekipler, bugün sabah saatlerinde İzmir merkezli Çanakkale, Ankara ve Van\'da operasyon düzenledi. 
Gözaltına alınanların olduğu belirtilen operasyonun sürdüğü bildirildi.

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