İzmir merkezli 23 ilde FETÖ operasyonu (2)

26 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İzmir merkezli 23 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) emniyet teşkilatındaki \'mahrem imamları\'nın eşlerinin de aralarında bulunduğu 53 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında aranan bazı şüphelilerin ise yurt dışına kaçtıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, operasyonun sürdüğü belirtildi.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)