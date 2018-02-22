İzmir merkezli 23 ilde FETÖ operasyonu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR merkezli 23 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) emniyet teşkilatındaki \'mahrem imamları\'nın eşlerinin de aralarında bulunduğu 53 şüphelinin yakalanması için, operasyon başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ\'ye yönelik operasyon başlattı. İzmir merkezli Mardin, Manisa, Bursa, Samsun, Muş, Balıkesir, Ankara, Adana, Antalya, Konya, Sivas, Nevşehir, Şırnak, Denizli, Adıyaman, İstanbul, Tokat, Isparta, Aydın, Kütahya, Şanlıurfa ve Osmaniye\'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyon kapsamında örgütün sözde Karşıyaka eyalet yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen ve aralarında emniyetin \'mahrem imamları\'nın eşlerinin de bulunduğu 53 şüphelinin arandığı belirtildi. Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock\'u kullandıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonun sürdüğü bildirildi.