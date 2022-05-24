İzmir merkezli 12 ilde yasa dışı bahis sitesi operasyonu: 12,6 milyon liralık vurgun

İzmir merkezli 12 ilde, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yasa dışı bahis sitesi ile bağlantılı olarak bahis oyuncularının para yatırdığı banka hesabından 12 milyon 636 bin 476 TL gelir elde eden şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonda 24 şahıs gözaltına alındı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çevrimiçi Yasa Dışı Bahis ve Kumarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, bir yasa dışı bahis sitesi ile bağlantılı olarak bahis oyuncularının para yatırdığı banka hesapları üzerinden 12 milyon 636 bin 476 TL suç geliri elde ettiği belirlenen 30 şüpheliye yönelik, İzmir merkezli 12 ilde bugün eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon çerçevesinde 30 şüpheliden 24’ü ekiplerce yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 24 kişi adliyeye sevk edildi.





İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda Bakan Çavuşoğlu: "Somut adım atabiliriz" dediler; yazılı mutabakat istiyoruz



Erdoğan'ın 'Miçotakis çıkışı' Atina'da şaşkınlık yarattı: Tüm köprüleri yakıyor



Ezgi Mola’ya Musa Orhan’a hakaretten adli para cezası



AKP'den Kılıçdaroğlu'nun "kaçış planı" açıklamasına tepki: Siyaset biçimi değil iftira kampanyası!



Kılıçdaroğlu: Akşam 22.00'de bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim; Erdoğan sakın reddetmeye kalkma, bütün belgeler elimizde



NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin endişelerini ele almalıyız, Türkiye önemli bir müttefik



Oxfam’dan yeni rapor: Gıda ve enerji milyarderleri servetlerini her iki günde 1 milyar dolar artırıyor



Pençe-Kilit Operasyonu'nda 4 asker şehit oldu



KAMU-AR: Mayısta açlık sınırı 6 bin 465 liraya yükseldi

" />