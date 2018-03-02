İzmir merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 28 gözaltı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR merkezli 12 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilen emniyet müdürü ve öğretmenlerin de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY’nin sivil toplum kuruluşu yapılanmasında faaliyet gösterdikleri belirlenen ve haklarında yakalama kararı verilen 43 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. İzmir başta olmak üzere Gümüşhane, Konya, Kütahya, Hatay, Manisa, Sakarya, Afyonkarahisar, Amasya, Samsun, Malatya ve Aydın\'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Aralarında eski İzmir Emniyet Müdür Yardımcısı ve kanun hükmünde kararname ile kapatılan Mağdur Emekli Polis Hakları Derneği üyesi Ayhan Saygılı ve kamu kuruluşlarındaki görevlerinden ihraç edilen öğretmen, mühendis, zabıta memuru, emniyet müdürü de bulunan 28 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. Operasyon kapsamında diğer 15 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.