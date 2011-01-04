İzmir Menemen'de askeri uçak düştü: 2 yaralı

T24 - İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan askeri eğitim uçağının Menemen ilçesine bağlı Görece köyü yakınlarında düştüğü, 2 kişinin yaralı olarak kurtulduğu bildirildi.









İzmir Çiğli 2"nci Ana Jet Üssü Komutanlığı’ndan kalkan eğitim uçağı, Menemen İlçesi’ndeki Emiralem bölgesinde eğitim uçuşu yaparken düştü. Uçaktaki iki pilot son anda paraşütle atlamayı başarırken, hafif yaralı olarak kurtuldu.

Eğitim amacıyla Çiğli Hava Üssü’nden kalkan askeri uçak saat 13.30 sıralarında Menemen Emiralem yakınlarındaki dağlık alanda irtifa kaybederek düştü. Uçakdaki Öğretmen Pilot Yüzbaşı Sezai Demirel ve Teğmen pilot Burak Sinan Yorulmaz, düşen uçaktan son anda atlamayı başardı. İki asker pilot paraşütle yere inmeyi başardı.

Uçağın radardan kaybolmasından hemen sonra İzmir’den havalanan helikopterler, arama-kurtarma çalışması başlattı. Helikopterdeki ekipler iki pilotu hafif yaralı olarak bularak İzmir’deki Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne getirdi. İki askerin de durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Hayati tehlikeleri yok

İzmir Çiğli 2. Ana Jet Eğitim Üs Komutanlığından havalandıktan bir süre sonra Menemen'in Görece köyü Hacı Hasan mevkisinde düşen SP 260 model askeri eğitim uçağından yaralı kurtulan Yüzbaşı Sezai Demirel ile Teğmen Burak Sinan Yorulmaz'ın hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Menemen Kaymakamı Turgut Subaşı, olay yerindeki incelemesinin ardından yaptığı açıklamada, saat 13.30 sularında eğitim uçuşu yapan uçağın Görece köyü dolaylarında düştüğünü hatırlatarak, “Kazadan dolayı üzüntülüyüz, ancak can kaybı olmamasının teselli verici” dedi.

Uçaktaki pilotların köylüler tarafından enkazdan kurtarılıp hava ambulansıyla Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığını anlatan Subaşı, pilotların sağlık durumları iyi olduğunu ifade etti.

Kazaya tanık olan Görece köyü sakinlerinden Ali Fidan, eğitim uçuşu yapan uçağın kanadının koparak düştüğünü, ardından uçağın köy yakınlarındaki bir tarlaya doğru alçaldığını gördüklerini söyledi.

Olay yerine geldiklerinde Demirel ve Yorulmaz'ın hala uçak enkazı içinde olduğunu ifade eden Fidan, subayları dışarı çıkardıklarını belirtti.

Uçağın düştüğü mandalina bahçesinin sahibi Bahtiyar Yıldırım da iki uçağın köy üzerinde eğitim uçuşu yaptıklarını belirterek, “Uçaklardan birinden bir parçanın koptuğunu gördük, parçası kopan uçak alçalarak köyün yakınında bulunan bana ait bahçeye düştü. Bahçede çalışan işçiler pilotları çıkarıp arabayla hastaneye götürürken, olay yerine gelen hava ambulansı yaralıları alarak hastaneye götürdü” diye konuştu.