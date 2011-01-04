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İzmir Menemen'de askeri uçak düştü: 2 yaralı

İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan askeri eğitim uçağının Menemen ilçesine bağlı Görece köyü yakınlarında düştü&

04 Ocak 2011 02:00

T24 - İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan askeri eğitim uçağının Menemen ilçesine bağlı Görece köyü yakınlarında düştüğü, 2 kişinin yaralı olarak kurtulduğu bildirildi.




İzmir Çiğli 2"nci Ana Jet Üssü Komutanlığı’ndan kalkan eğitim uçağı, Menemen İlçesi’ndeki Emiralem bölgesinde eğitim uçuşu yaparken düştü. Uçaktaki iki pilot son anda paraşütle atlamayı başarırken, hafif yaralı olarak kurtuldu.

Eğitim amacıyla Çiğli Hava Üssü’nden kalkan askeri uçak saat 13.30 sıralarında Menemen Emiralem yakınlarındaki dağlık alanda irtifa kaybederek düştü. Uçakdaki Öğretmen Pilot Yüzbaşı Sezai Demirel ve Teğmen pilot Burak Sinan Yorulmaz, düşen uçaktan son anda atlamayı başardı. İki asker pilot paraşütle yere inmeyi başardı.

Uçağın radardan kaybolmasından hemen sonra İzmir’den havalanan helikopterler, arama-kurtarma çalışması başlattı. Helikopterdeki ekipler iki pilotu hafif yaralı olarak bularak İzmir’deki Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne getirdi.  İki askerin de durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Hayati tehlikeleri yok

İzmir Çiğli 2. Ana Jet Eğitim Üs  Komutanlığından havalandıktan bir süre sonra Menemen'in Görece köyü Hacı Hasan  mevkisinde düşen SP 260 model askeri eğitim uçağından yaralı kurtulan Yüzbaşı  Sezai Demirel ile Teğmen Burak Sinan Yorulmaz'ın hayati tehlikelerinin  bulunmadığı bildirildi.

Menemen Kaymakamı Turgut Subaşı, olay yerindeki incelemesinin ardından  yaptığı açıklamada, saat 13.30 sularında eğitim uçuşu yapan uçağın Görece köyü  dolaylarında düştüğünü hatırlatarak, “Kazadan dolayı üzüntülüyüz, ancak can  kaybı olmamasının teselli verici” dedi.

Uçaktaki pilotların köylüler tarafından enkazdan kurtarılıp hava  ambulansıyla Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığını anlatan Subaşı,  pilotların sağlık durumları iyi olduğunu ifade etti.

Kazaya tanık olan Görece köyü sakinlerinden Ali Fidan, eğitim uçuşu yapan  uçağın kanadının koparak düştüğünü, ardından uçağın köy yakınlarındaki bir  tarlaya doğru alçaldığını gördüklerini söyledi.

Olay yerine geldiklerinde Demirel ve Yorulmaz'ın hala uçak enkazı içinde  olduğunu ifade eden Fidan, subayları dışarı çıkardıklarını belirtti.

Uçağın düştüğü mandalina bahçesinin sahibi Bahtiyar Yıldırım da iki  uçağın köy üzerinde eğitim uçuşu yaptıklarını belirterek, “Uçaklardan birinden  bir parçanın koptuğunu gördük, parçası kopan uçak alçalarak köyün yakınında  bulunan bana ait bahçeye düştü. Bahçede çalışan işçiler pilotları çıkarıp  arabayla hastaneye götürürken, olay yerine gelen hava ambulansı yaralıları alarak  hastaneye götürdü” diye konuştu.



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