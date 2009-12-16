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Ekonomi

İzmir Mavi ve 9 Eylül Ekspresleri eyleme takıldı

16 Aralık 2009 03:54

İşten uzaklaştırılan 16 TCDD çalışanının görevlerine iadesi istemiyle, İzmir-Ankara seferini yapan İzmir Mavi ve 9 Eylül Ekspresleri Balıkesir Garı'nda durduruldu.

Garda trenlerden inen makinistler, burada toplanan eylemcilere katıldılar.

Yolcuların gar görevlileriyle tartışmaları üzerine Balıkesir Gar Müdürü Nevzat Ayaz, garda eylem yapıldığını, makinistlerin de bu eyleme katılmaları nedeniyle seferin yapılamayacağını belirterek, yolcuları gidecekleri yerlere otobüslerle göndereceklerini söyledi.

Daha sonra, gara gelen 6 otobüsle yolcular gidecekleri yere gönderildi.

Eylem nedeniyle, Balıkesir Garı'nda gergin anlar yaşandı. Polis, geniş güvenik önlemleri aldı.

Kamu-Sen ve KESK üyesi memurlar ise geçici olarak işten uzaklaştırılan arkadaşları göreve yeniden başlayıncaya dek eylemlerini sürdüreceklerini söylediler.

Eylemcilere Balıkesir Üniversitesi'nden bir grup öğrenci ile kimi siyasal parti ve sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

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