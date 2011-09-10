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Ekonomi

İzmir Limanı 2012'de özelleşecek

Özelleştirme İdaresi Başkan Vekili Ahmet Aksu, özelleştirme takvimini açıkladı.

10 Eylül 2011 03:00

T24 - Özelleştirme İdaresi Başkan Vekili Ahmet Aksu, özelleştirme takvimini açıkladı.
 

Portföy B (Malatya, Erzincan, Elazığ ve Elbistan) ve Porftöy C'de (Kastamonu, Kırşehir, Turhal, Yozgat, Çorum ve Çarşamba) yer alan toplam 10 şeker fabrikasında ihale ilanına çıkacaklarını kaydeden Aksu, fabrikaların varlık satışı yöntemiyle özelleştirileceğini belirtti.


Aksu, söz konusu özelleştirmeler için hazırladıkları şartnamelerde, Danıştay'ın daha önceki iptal kararındaki gerekçeleri dikkate aldıklarını da söyledi.


Ahmet Aksu, Kayseri ve Civarı Elektrik Dağıtım A.Ş'de kalan yüzde 20'lik hissenin özelleştirilmesi için de önümüzdeki hafta ihale ilanına çıkmayı öngördüklerini ifade etti.


Aksu'nun açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:


• Bu yıl içinde, termik santralleri varlık satışı yöntemi ile özelleştirmeyi planlıyoruz.


• İzmir Limanı, kruvaziyer ve yük limanı olmak üzere ikiye bölünerek özelleştirilecek. Kruvaziyer limanda, bir, iki ay içinde ihale sürecini başlatacağız.


• Elektrik dağıtım özelleştirmelerinde ay sonuna kadar süre verdik. Şartnamemiz gereği, firmaların ilave süre isteme hakkı var ve değerlendirmeler devam ediyor.


• Köprü otoyollarda ihaleye çıktık. Bu ihale, yeni yatırımcı portföyü kazandıracak.


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