İzmir Kuyumcular Odası'na 'rekabet' soruşturması

Rekabet Kurulu, altın satış fiyatını belirlediği iddiasıyla İzmir Kuyumcular Odası hakkında soruşturma açtı. İzmir Kuyumcular Odası’nın altın satış fiyatını belirlediği iddiasını içeren ihbar üzerine yürütülen önaraştırma, Rekabet Kurulu’nca karara bağlandı. Kurul ön araştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak, İzmir Kuyumcular Odası hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Altın fiyatını belirledi



Erdinç Çelikkan’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, 4054 Sayılı Kanun’un 4. maddesi, teşebbüsler arasındaki rekabeti sınırlayıcı anlaşmaları ve uyumlu eylemleri yasaklıyor. Soruşturma, İzmir Kuyumcular Odasının başta altının satış fiyatını belirlemek ve fiyatlara uymayan esnafa bazı yaptırımlar uygulamak suretiyle 4054 Sayılı Kanunu ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla başlatıldı. Soruşturmanın sonucuna göre İzmir Kuyumcular Odası hakkında idari paracezası verilebilecek. Kurul’un bugüne kadar en çok ceza verdiği sektörler arasında kuyumcular başı çekiyor.

En çok ceza alan sektör



Bugüne kadar kuyumculara 9 rekabet ihlali cezası veren Rekabet Kurulu, daha önce de altın alış ve satış fiyatlarını belirleyerek rekabeti ihlal ettikleri gerekçesiyle İstanbul Kuyumcular Odası ile Afyonkarahisar Sarraflar ve Kuyumcular Yardımlaşma Derneği’ne 5 bin 800’er lira para cezası vermişti. Rekabet Kurulu, altın satış fiyatlarının, satış ve pazarlama koşullarının pazar dışında belirlendiği iddiasıyla Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği’ne de 7 bin 215 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırmıştı.