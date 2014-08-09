İzmir Körfezi'ne 54 metrelik kuleler dikildi

İstanbul ve İzmir arasını 3,5 saate düşürecek olan dünyanın 4’üncü büyük asma köprüsünde kuleler hızla yükseliyor.

Dünyanın en büyük orta açıklıklı 4’üncü asma köprüsü özelliği taşıyan İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsü’nün inşaatı tam gaz sürüyor.

Gebze’den Orhangazi’ye geçiş süresini 6,5 dakikaya düşürecek köprü inşaatında yükseklikleri 54 metreye ulaşan kuleler karadan rahatlıkla görülebiliyor. Yaklaşık 1,5 yıl önce temeli atılan köprünün yapım çalışmaları kapsamında, kuzey ve güney ankraj (bağlantı sabitleme) bölgesinde ana gövde betonarme çalışmaları tamamlanırken, dağıtım ayaklarındaki beton imalatları ise devam ediyor.

Aralık’ta bitecek!

Vatan gazetesinin haberine göre, haftada ortalama 10 metre yükselen kulelerin Aralık ayında 250 metrenin üzerine çıkılarak bitirilmesi planlanıyor. Dört kulede toplam 88 çelik blok bulunuyor. Yaklaşık 350 tonluk en ağır bloklar yakın zamanda yerleştirilirken, en üstteki bloklar 170 ton ağırlığında olacak. İnşaatında bin 400 kişinin çalıştığı köprü çalışmaları, hava şartlarının uygun olduğu zamanlarda 24 saat boyunca devam ediyor.

6 şeritli olacak

İnşaat çalışmaları bittiğinde köprünün üzerinden 6 şeritli kara yolu ve tek şeritli bakım yolu geçecek. Dilovası ile Hersek arasına inşa edilen asma köprü, yaklaşık bin 550 metre orta açıklığıyla dünyanın dördüncü büyük asma köprüsü olacak. Köprünün kenar açıklıkları 550 metreyi bulurken, kaba yüksekliği de 64 metreye ulaşacak.

433 kilometrelik dev proje!..

Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu Projesi, 384 kilometre otoyol ve 49 kilometre bağlantı yolu olmak üzere 433 kilometre uzunluğunda olacak. Proje, Anadolu Otoyolu üzerindeki Gebze Köprülü Kavşağı’ndan Ankara yönüne yaklaşık 2,5 kilometre sonra teşkil edilecek bir köprülü kavşakla başlayıp, İzmir Çevre Yolu üzerindeki mevcut Otogar Kavşağı’nda son bulacak.